Milan, Mirante si presenta: “trattativa lampo, non c’era neanche da discutere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Brutta tegola in casa Milan, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare a Maignan: il portiere sarà costretto a rimanere lontano dal calcio giocato per circa due mesi. Il club rossonero si è affidato a Mirante come sostituto, l’ex Roma si è già presentato. “Le mie sensazioni sono positive soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata. Arrivo al Milan con la giusta consapevolezza. La trattativa è stata un fulmine e ho accettato subito il Milan, non c’era neanche da discutere. Faccio un grande ‘in bocca al lupo’ a Mike, lo aspettiamo presto”. “Porto al Milan anche qualità umane. Questa squadra ha grande entusiasmo e può dare del filo da torcere a tutti. Con Pioli non abbiamo mai lavorato insieme ma mi ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Brutta tegola in casa, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare a Maignan: il portiere sarà costretto a rimanere lontano dal calcio giocato per circa due mesi. Il club rossonero si è affidato acome sostituto, l’ex Roma si è giàto. “Le mie sensazioni sono positive soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata. Arrivo alcon la giusta consapevolezza. Laè stata un fulmine e ho accettato subito il, nonda. Faccio un grande ‘in bocca al lupo’ a Mike, lo aspettiamo presto”. “Porto alanche qualità umane. Questa squadra ha grande entusiasmo e può dare del filo da torcere a tutti. Con Pioli non abbiamo mai lavorato insieme ma mi ha ...

