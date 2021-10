Milan, Mirante: “Non potevo rifiutare, Pioli ha dato identità precisa” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Le sensazioni sono positive anche per il modo in cui il Milan mi ha cercato e condotto la trattativa, come un fulmine. La chiamata del Milan non si poteva mettere in discussione“. Queste le prime parole di Antonio Mirante, nuovo portiere del club rossonero. “Questo mi dà una grande spinta anche perché ho età e consapevolezza per non farmi prendere dal panico. Faccio un grande in bocca al lupo a Mike per il suo infortunio e spero si possa riprendere presto” ha aggiunto l’ex Parma e Roma facendo riferimento a Mike Maignan. Maignan è infatti alle prese con una frattura allo scafoide del polso sinistro, evidenziata dall’artroscopia effettuata mercoledì. Il portiere francese, dopo l’operazione, potrebbe rimanere fuori per circa 10 settimane. Mirante si giocherà dunque il posto da titolare con Tatarusanu. “Allo ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Le sensazioni sono positive anche per il modo in cui ilmi ha cercato e condotto la trattativa, come un fulmine. La chiamata delnon si poteva mettere in discussione“. Queste le prime parole di Antonio, nuovo portiere del club rossonero. “Questo mi dà una grande spinta anche perché ho età e consapevolezza per non farmi prendere dal panico. Faccio un grande in bocca al lupo a Mike per il suo infortunio e spero si possa riprendere presto” ha aggiunto l’ex Parma e Roma facendo riferimento a Mike Maignan. Maignan è infatti alle prese con una frattura allo scafoide del polso sinistro, evidenziata dall’artroscopia effettuata mercoledì. Il portiere francese, dopo l’operazione, potrebbe rimanere fuori per circa 10 settimane.si giocherà dunque il posto da titolare con Tatarusanu. “Allo ...

