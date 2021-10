Milan, Mirante: "Ho accettato subito l'offerta. Daremo del filo da torcere a tutti" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ottobre 2021 " In casa Milan oggi è stato il giorno di Antonio Mirante . Il portiere classe 1983, ingaggiato per affiancare Tatarusanu e sopperire all'assenza di almeno dieci settimane di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021)o, 14 ottobre 2021 " In casaoggi è stato il giorno di Antonio. Il portiere classe 1983, ingaggiato per affiancare Tatarusanu e sopperire all'assenza di almeno dieci settimane di ...

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - AntoVitiello : Test d'idoneità sportiva terminati per Antonio #Mirante Tra poco in sede per firmare il contratto ??? con il #Milan - AntoVitiello : #Mirante arrivato in sede per la firma con il #Milan ??? - BisInterista : RT @cmdotcom: La pagella: #Mirante viene da una stagione da 4, il #Milan ora ha un problema enorme [@steagresti] - sportli26181512 : La pagella: Mirante viene da una stagione da 4, il Milan ora ha un problema enorme: Lo stop per infortunio a Maigna… -