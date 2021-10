Milan, Mirante: “Alla mia età è giusto portare anche qualità umane” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Antonio Mirante, nuovo portiere del Milan, ha parlato del contributo che può offrire Alla squadra, non solo dal punto di vista tecnico Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 ottobre 2021) Antonio, nuovo portiere del, ha parlato del contributo che può offriresquadra, non solo dal punto di vista tecnico

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - AntoVitiello : Test d'idoneità sportiva terminati per Antonio #Mirante Tra poco in sede per firmare il contratto ??? con il #Milan - AntoVitiello : #Mirante arrivato in sede per la firma con il #Milan ??? - ACMilanInside_ : Mirante : “È stata una trattativa lampo, non potevo non accettare il Milan” #mirante #milan #portiere @MIRANTE83 - sportli26181512 : MN - Roma chiaro: 'Maignan mancherà: ha doti eccezionali, ma Tatarusanu e Mirante sono affidabili': Flavio Roma, ex… -