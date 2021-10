Milan, finalmente la buona notizia che Pioli stava aspettando (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ci sono solo infortuni o positività al Covid in casa Milan. Infatti, Ibrahimovic si è allenato con il resto del gruppo. Dopo l’infortunio al polso sinistro di Maignan, che resterà fuori almeno un paio di mesi, e la positività al Covid-19 di Theo Hernandez, non è stata una settimana facile per il Milan. Maldini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ci sono solo infortuni o positività al Covid in casa. Infatti, Ibrahimovic si è allenato con il resto del gruppo. Dopo l’infortunio al polso sinistro di Maignan, che resterà fuori almeno un paio di mesi, e la positività al Covid-19 di Theo Hernandez, non è stata una settimana facile per il. Maldini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

