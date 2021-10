(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Comunque la si pensi fa male vedere corpi senza vita sul ponte di una barca al largo della Libia. Si deve riflettere sull'urgenza di trovare unapolitica condivisa a livello europeo per gestire i flussi migratori. Spero che la politica italiana reagisca con spirito di solidarietà e umanità, come gli italiani sanno fare”. Così in un tweet il presidente di Italia Viva Ettore

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Rosato (Iv), 'urgente soluzione europea'... - TV7Benevento : Migranti: Rosato, 'Ue nata per abbattere muri, combattere sovranismi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Rosato

Il Sannio Quotidiano

Così in un post su Facebook il Presidente di Italia Viva, EttoreE ancora chiediamo nuovi diritti per iclimatici, che sono destinati ad aumentare e i cui ... Claudia Laricchia, Marcella Cannariato, Maria Lippiello, Pina, Rosaria Nelli, M. Ludovica ...Roma, 14 ott. “Comunque la si pensi fa male vedere corpi senza vita sul ponte di una barca al largo della Libia. Si deve riflettere sull'urgenza di trovare una ...Roma, 9 ott. “L'Europa è nata per abbatterli i muri, non per costruirli. L'Europa è nata per unire le proprie forze, riconoscere una comunità nuova". Così in un ...