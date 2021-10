Migranti consegnati ai libici, prima condanna in Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Tribunale di Napoli ha condannato il comandante della nave Asso28 a un anno di reclusione perché, dopo aver soccorso 101 Migranti, li ha consegnati alla guardia costiera libica. Lo rende noto oggi il quotidiano Avvenire sottolineando che è la prima volta in Europa che si arriva ad un verdetto del genere e che farà certamente da apripista. I magistrati, scrive il giornale, hanno potuto contare sulle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto di Napoli e da una serie di registrazioni audio di conversazioni che fecero emergere subito una serie di anomali nella gestione del caso e vennero acquisite dalla procura di Napoli. Comandante e rappresentante della compagnia di navigazione sono stati invece assolti dall’accusa di abuso di ufficio. La Asso28 è un rimorchiatore di proprietà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Tribunale di Napoli hato il comandante della nave Asso28 a un anno di reclusione perché, dopo aver soccorso 101, li haalla guardia costiera libica. Lo rende noto oggi il quotidiano Avvenire sottolineando che è lavolta in Europa che si arriva ad un verdetto del genere e che farà certamente da apripista. I magistrati, scrive il giornale, hanno potuto contare sulle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto di Napoli e da una serie di registrazioni audio di conversazioni che fecero emergere subito una serie di anomali nella gestione del caso e vennero acquisite dalla procura di Napoli. Comandante e rappresentante della compagnia di navigazione sono stati invece assolti dall’accusa di abuso di ufficio. La Asso28 è un rimorchiatore di proprietà ...

