Migranti consegnati ai libici, arriva la prima condanna in Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) arriva la prima sentenza: il comandante della Asso28 è stato condannato per aver soccorso 101 Migranti, tra cui diversi minori, e poi averli consegnati alla Libia. Affidare i Migranti alla Guardia Costiera libica è reato. Da oggi affidare i Migranti alla Guardia Costiera della Libia sarà considerato un reato. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli, che condanna il comandante della Asso28. La sentenza è destinata a fare da apripista a numerose altre sentenze. Il comandante ha ricevuto la condanna ad un anno di reclusione per aver soccorso 101 Migranti, tra cui molti minori e alcune donne, per poi consegnarli ad una motovedetta nordafricana. Il comandante ha dunque accettato di consegnare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)lasentenza: il comandante della Asso28 è statoto per aver soccorso 101, tra cui diversi minori, e poi averlialla Libia. Affidare ialla Guardia Costiera libica è reato. Da oggi affidare ialla Guardia Costiera della Libia sarà considerato un reato. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli, cheil comandante della Asso28. La sentenza è destinata a fare da apripista a numerose altre sentenze. Il comandante ha ricevuto laad un anno di reclusione per aver soccorso 101, tra cui molti minori e alcune donne, per poi consegnarli ad una motovedetta nordafricana. Il comandante ha dunque accettato di consegnare i ...

