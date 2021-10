Migranti, condannato il comandante della Asso 28: consegnò 101 persone alla guardia costiera libica. È la prima volta in Europa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tribunale di Napoli ha condannato il comandante della nave Asso28 a un anno di reclusione perché, dopo aver soccorso 101 Migranti, li ha consegnati alla guardia costiera libica. Tra di loro c’erano diversi minori e alcune donne in gravidanza. A scriverne è il quotidiano Avvenire: è la prima volta che in Europa si arriva a un verdetto di questo genere. La decisione è considerata come un’ulteriore conferma di come Tripoli non possa essere considerato un porto sicuro. Assolti, invece, sia il comandante che il rappresentante della compagnia di navigazione – l’Augusta– dall’accusa di abuso di ufficio. I magistrati, sottolinea il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tribunale di Napoli hailnave28 a un anno di reclusione perché, dopo aver soccorso 101, li ha consegnati. Tra di loro c’erano diversi minori e alcune donne in gravidanza. A scriverne è il quotidiano Avvenire: è lache insi arriva a un verdetto di questo genere. La decisione è considerata come un’ulteriore conferma di come Tripoli non possa essere considerato un porto sicuro.lti, invece, sia ilche il rappresentantecompagnia di navigazione – l’Augusta– dall’accusa di abuso di ufficio. I magistrati, sottolinea il ...

