Michael Jackson eliminato da Star in the Star | ecco chi c’era sotto la maschera

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo l’uscita di Lady Gaga (scopri chela suaè stata la secondaeliminata nella puntata finale diIn The. Le esibizioni sulle note di The Way You Make Me Feel, Just Can’t Sto Loving You e Black or White, sono piaciute ai giudici, ma non sono bastate per evitargli l’eliminazione. Nelle altre puntate abbiamo assistito alle eliminazioni di Elton John, Patty Pravo, Paul McCartney, Zucchero, Claudio Baglioni (rispettivamente Massimo Di Cataldo, Gloria Guida, Ronn Moss, Adriano Pappalardo e Luca Laurenti) ma questa volta a togliersi laè stato: ad interpretarlo per cinque puntate è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jackson

duetta con Anna Tatangelo sulle note di "The way you make me feel". Una prova strepitosa perche oscura quasi la presenza della Tatangelo che a fine esibizione ...Il vip nascosto dietro il volto disi esibisce insieme ad Anna Tatangelo nella puntata finale di Star in the Star. La coppia canta You Make me feel, davanti allo sguardo attento della giuria e di un pubblico ...È giunta al termine la prima edizione di Star in the star su Canale 5. Quattro le maschere protagoniste della finale dello show di Ilary Blasi: Michael Jackson, Lady Gaga, Mina e Loredana Bertè. La pr ...Star in the Star, Lady Gaga era Silvia Salemi. Marcella Bella prima dello svelamento: "Mi è venuto un flash!" Ad affrontare la sfida più difficile dopo la ...