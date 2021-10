Meteo, venti forti e freddi in tutta Italia: oggi preoccupa il rischio burrasca (Di giovedì 14 ottobre 2021) Meteo, le previsioni del tempo oggi giovedì 14 ottobre. Allerta arancione e gialla, la Protezione Civile avvisa: forti condizioni avverse. Previsioni Meteo oggi (Pixabay)Cosa succede oggi in Italia. venti forti e freddi soffiano sul Paese portando basse temperature (in particolare al mattino) e scatenando i mari, molto mossi. La situazione Meteorologica sorride a buona parte della penisola con un cielo soleggiato e raramente nuvoloso al Nord e su gran parte del Centro (ad eccezione di Abruzzo e Molise). Più instabile il tempo al Sud: mattinata con piogge a carattere sparso, intense e a carattere temporalesco su Calabria e Sicilia. Nelle ore del pomeriggio la situazione va migliorando, se non per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021), le previsioni del tempogiovedì 14 ottobre. Allerta arancione e gialla, la Protezione Civile avvisa:condizioni avverse. Previsioni(Pixabay)Cosa succedeinsoffiano sul Paese portando basse temperature (in particolare al mattino) e scatenando i mari, molto mossi. La situazionerologica sorride a buona parte della penisola con un cielo soleggiato e raramente nuvoloso al Nord e su gran parte del Centro (ad eccezione di Abruzzo e Molise). Più instabile il tempo al Sud: mattinata con piogge a carattere sparso, intense e a carattere temporalesco su Calabria e Sicilia. Nelle ore del pomeriggio la situazione va migliorando, se non per ...

