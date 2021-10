Meteo giovedì: fronte artico in movimento sull’Italia. Ecco dove porterà il maltempo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dal Nord Europa un fronte freddo proveniente dall’artico scorrerà da nord a sud lungo il bordo destro di un anticiclone posizionato sull’Europa occidentale e velocemente si porterà verso sud, alimentando un vortice di bassa pressione in prossimità dello Ionio. E sarà proprio sulle estreme regioni meridionali che giovedì si concentreranno gli effetti dell’irruzione artica, con piogge, rovesci ed un apprezzabile abbassamento delle temperature e del limite delle nevicate, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà più soleggiato. Meteo giovedì 14 OTTOBRE: Prevale il bel tempo al Centro-Nord e Campania con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche annuvolamento sul medio Adriatico. L’instabilità si concentra invece al Sud con piogge e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dal Nord Europa unfreddo proveniente dall’scorrerà da nord a sud lungo il bordo destro di un anticiclone posizionato sull’Europa occidentale e velocemente siverso sud, alimentando un vortice di bassa pressione in prossimità dello Ionio. E sarà proprio sulle estreme regioni meridionali chesi concentreranno gli effetti dell’irruzione artica, con piogge, rovesci ed un apprezzabile abbassamento delle temperature e del limite delle nevicate, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà più soleggiato.14 OTTOBRE: Prevale il bel tempo al Centro-Nord e Campania con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche annuvolamento sul medio Adriatico. L’instabilità si concentra invece al Sud con piogge e ...

Advertising

DPCgov : ?? In arrivo venti forti fino a burrasca al Centro-Sud ?? giovedì #14ottobre ???? #allertaARANCIONE su settori di Calab… - DPCgov : ?? Giovedì #7ottobre ???? #AllertaARANCIONE su Marche e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 10 regioni ? ??Ancora temporali… - ilfaroonline : Meteo giovedì: fronte artico in movimento sull’Italia. Ecco dove porterà il maltempo - scichilol : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #14ottobre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo http… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #14ottobre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo -