Meteo Campania: freddo fino al weekend, da lunedì parte l'ottobrata

Meteo Campania: dalla prossima settimana è pronta a partire la tipica "ottobrata", con temperature decisamente miti di giorno e fredde di notte.

In queste ore un vortice ciclonico sta interessando le regioni meridionali con piogge diffuse, nel frattempo sul resto d'Italia avanza l'alta pressione oceanica. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it

