Mercatanti a Bergamo, non solo cibo e bancarelle: come cambia la viabilità (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. Tornano i Mercatanti. Con loro le attesissime bancarelle, ma anche i (decisamente meno attesi) cambi alla viabilità. Dal 14 al 17 ottobre, cento stand da tutta Europa arricchiranno la città col gusto delle specialità gastronomiche nazionali ed internazionali. Qui di seguito, le modifiche previste dal Comune per la tre giorni. In Piazza Matteotti nel tratto compreso tra Viale Roma e Passaggio Zedurri Divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi al servizio della manifestazione eseguito mediante il posizionamento di barriere a delimitazione dell'area oggetto dell'occupazione; divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati eccetto i mezzi al servizio della manifestazione nell'area adibita a parcheggio e antistante Palazzo Uffici; divieto di sosta 00-24 con rimozione ...

