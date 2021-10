Mentre il Paese va a rotoli... Boris Johnson beccato così: la foto che indigna il Regno Unito | Guarda (Di giovedì 14 ottobre 2021) Boris Johnson ancora nell'occhio del ciclone. Il primo ministro del Regno Unito è stato immortalato Mentre passava il suo tempo libero al cavalletto, intento a dipingere. BoJo si trova infatti in Spagna, a Marbella. Il premier inglese è stato immortalato in una tenuta in collina da 25 mila sterline a settimana. Una fuga, la definiscono gli inglesi da tempo alle prese con la crisi che sta colpendo il Paese. Insomma, in Inghilterra tutto va a rotoli ma lui dipinge e si gode la vacanza insieme alla moglie Carrie e al figlio Wilfred. Nel dettaglio BoJo è stato criticato per aver deciso di alloggiare nella casa del collega Tory Zac Goldsmith sulla Costa del Sol, quando il Regno Unito deve fare i conti con l'aumento dei prezzi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021)ancora nell'occhio del ciclone. Il primo ministro delè stato immortalatopassava il suo tempo libero al cavalletto, intento a dipingere. BoJo si trova infatti in Spagna, a Marbella. Il premier inglese è stato immortalato in una tenuta in collina da 25 mila sterline a settimana. Una fuga, la definiscono gli inglesi da tempo alle prese con la crisi che sta colpendo il. Insomma, in Inghilterra tutto va ama lui dipinge e si gode la vacanza insieme alla moglie Carrie e al figlio Wilfred. Nel dettaglio BoJo è stato criticato per aver deciso di alloggiare nella casa del collega Tory Zac Goldsmith sulla Costa del Sol, quando ildeve fare i conti con l'aumento dei prezzi del ...

