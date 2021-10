Meloni: «La sinistra non ci può battere alle urne e ci vuole sciogliere, possibilmente nell’acido…» (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Come scatta la par condicio, arriva il rischio fascismo». Giorgia Meloni è andata a San Mauro Torinese a sostenere la candidata a sindaco del centrodestra, Paola Antonetto. Lì la leader di FdI è tornata sull’allarme fascismo di questi giorni, chiarendo cosa ci sia davvero a monte. «Loro, quelli della sinistra, non sanno di cosa parlare e parlano di questo», ha sottolineato, chiedendo alla platea se avesse sentito la sinistra parlare della perdita di aziende e posti di lavoro, delle contraddizioni interne a scelte come il Green pass, di difesa dei prodotti e degli asset strategici italiani, a partire da Alitalia, ormai giunta alla fine del suo percorso. «Non ne avete sentito parlare perché la sinistra ha cose molto più rilevanti di cui parlare… il fascismo», ha ironizzato Meloni, aggiungendo che «visto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Come scatta la par condicio, arriva il rischio fascismo». Giorgiaè andata a San Mauro Torinese a sostenere la candidata a sindaco del centrodestra, Paola Antonetto. Lì la leader di FdI è tornata sull’allarme fascismo di questi giorni, chiarendo cosa ci sia davvero a monte. «Loro, quelli della, non sanno di cosa parlare e parlano di questo», ha sottolineato, chiedendo alla platea se avesse sentito laparlare della perdita di aziende e posti di lavoro, delle contraddizioni interne a scelte come il Green pass, di difesa dei prodotti e degli asset strategici italiani, a partire da Alitalia, ormai giunta alla fine del suo percorso. «Non ne avete sentito parlare perché laha cose molto più rilevanti di cui parlare… il fascismo», ha ironizzato, aggiungendo che «visto ...

