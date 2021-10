Melizzano | giovane telesino si ribalta con l’auto | trasportato al ‘San Pio’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Questo pomeriggio, intorno alle ore 16.30, un 22enne di Telese Terme, mentre rientrava a casa dal lavoro, si èto con la propria vettura all’altezza della zona Torello di. Sul posto sono prontamente arrivati il 118 di San Salvatore, i carabinieri e i vigili del fuoco. L’arrivo dei caschi rossi è stato decisivo, in quanto ilè rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. Una volta estratto, è statoaldi Benevento, in codice rosso per dinamica, avendo riportato escoriazioni varie e politrauma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.