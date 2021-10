“Meglio Locatelli”: caso Insigne, la pesante stoccata da Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra il rinnovo, le critiche ed il paragone con lo juventino: la stoccata ad Insigne, che arriva direttamente da Napoli In attesa di tornare in campo contro il Torino, il rinnovo di Insigne resta il tema caldo in casa Napoli. Il capitano azzurro è in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e di un accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra il rinnovo, le critiche ed il paragone con lo juventino: laad, che arriva direttamente daIn attesa di tornare in campo contro il Torino, il rinnovo diresta il tema caldo in casa. Il capitano azzurro è in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e di un accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

