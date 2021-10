Mediaset sospende il nuovo programma di Alvin e Aurora Ramazzotti | ecco il motivo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mystery Land, ildi Italia 1 condotto da, è stato ufficialmente sospeso. A comunicarloattraverso un comunicato. Il, iniziato il 4 ottobre, esplorava il mondo dei misteri e delle presenze paranormali. Gli ascolti però, sin da subito, non hanno portato i risultati sperati: la prima puntata aveva raggiunto 782.000 persone con il 4% di share, mentre la seconda era scesa a 581.000 spettatori con il 2.8% di share. Numeri deludenti che hanno portatoad annunciare la sospensioneritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il ...

Al momento i conduttori Aurora Ramazzotti e Alvin non hanno ancora commentato l'ultima scelta di Mediaset: tutto tace sui loro profili social. La nuova coppia della tv italiana aveva fatto il suo debutto con Mystery Land.