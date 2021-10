(Di giovedì 14 ottobre 2021) Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo riguardantemobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 56 milioni di. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Rita Romano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica – Dr.ssa Maria Grazia Anastasia, rappresenta la conclusione di indagini finalizzate ad accertare l’indebita percezione di contributi statali erogati dalla “G.S.E. S.p.a.” (Gestore dei Servizi Energetici) per le fonti dineldel fotovoltaico. Ad 8 società, aventi sede nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Bolzano, viene infatti contestata l’illecita percezione di contributi pubblici, per un totale di 15 ...

Advertising

TarantiniTime : Maxi truffa nel settore energie rinnovabili. Sequestrati 56milioni di euro di beni e denunciate 12 persone Tarantin… - CandelliAngelo : Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, sequestro beni per 56 mln e 12 denunce - Canale189 : Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, sequestro beni per 56 mln e 12 denunce - LiveSicilia : Maxi truffa sul reddito di cittadinanza: 50 denunciati a Milano - infoitinterno : Casalesi, maxi truffa allo Stato da 101 milioni di euro. Soldi alle famiglie vicine a Zagaria -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi truffa

Laè stata scoperta e interrotta dalla Polizia a . Più di 50 persone sono state denunciate. Come funzionava il meccanismo illegale messo in piedi dagli indagati? Gli stranieri si presentavano ...I poliziotti della Mobile stavano già indagando su Vito Marino per l'inchiesta su una, nella quale era coinvolto anche Angelo Cottarelli. La Procura di Trapani, con l'allora pm Andrea ...MILANO – Scoperta una maxi truffa sul reddito di cittadinanza a Milano. Oltre 50 persone avrebbero intascato il sussidio con documenti falsi realizzati ad hoc con le generalità di persone con i requis ...Reddito di cittadinanza grazie a documenti falsi: quando arrivavano davanti allo sportello delle Poste dimostravano però di non padroneggiare la lingua italiana e questo viavai di ...