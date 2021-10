Mauro Corona di nuovo nei guai? “Vergognoso | omofobo” Ecco che cosa ha detto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott —perde il pelo ma non il «vizio» di parlare senza peli sulla lingua, con quella schiettezza brutale, tutta alpina, che lo ha reso famoso nei suoi libri e in televisione. La stessa brutalità montanara che un anno fa gli era costata l’allontanamento dalla trasmissione CartaBianca, di cui era ospite fisso, per aver dato della «gallina» alla Berlinguer. Reintegrato di recente, l’alpinista di Erto — con buona pace delle sentinelle politicamente corrette — alcune settimane fa ha subito ricominciato a menar fendenti di roncola su green pass e vaccinazioni. E le volte successive non si è fermato…e il coniglietto gay L’altro ieri seraha infatti difatto parlare di sé. Durante la puntata di CartaBianca andata in onda ...