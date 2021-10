Matteo Marzotto | chi è il figlio di Marta Marzotto | età | lavoro | fidanzate | patrimonio | sposato | altezza | Instagram e chi è la moglie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi cone gli ospiti in studio si ricorderà la bellissima modella e stilista, chi è ildi: età,, carrieraè nato a Roma il 26 settembre del 1966 ed è un imprenditore e manager, già presidente dell’Ente Nazionale Italiano Turismo. E’ nato dall’amore tra il conte Umberto FrancescoVacondio ...