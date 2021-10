Matteo Bassetti gela gli italiani, la notizia improvvisa: “Adesso basta” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Prof. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Per Bassetti deriva pericolosa Sulle manifestazioni contro il Green pass, Bassetti ha affermato: «Vedo una deriva molto pericolosa. Avere propagandato in questi anni che uno vale uno ha fatto sì che la gente pensi che lo stesso valga nella medicina e nella scienza. Pensano che quello che va in piazza a dire ‘Bassetti coglione’ valga quanto quello che dica Bassetti. Se la politica non è in grado di difendere la scienza e la medicina, allora la medicina e la scienza le declinano la politica, che è quello che è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Prof., primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi,Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Perderiva pericolosa Sulle manifestazioni contro il Green pass,ha affermato: «Vedo una deriva molto pericolosa. Avere propagandato in questi anni che uno vale uno ha fatto sì che la gente pensi che lo stesso valga nella medicina e nella scienza. Pensano che quello che va in piazza a dire ‘coglione’ valga quanto quello che dica. Se la politica non è in grado di difendere la scienza e la medicina, allora la medicina e la scienza le declinano la politica, che è quello che è ...

