Masters1000 Indian Wells 2021, Jannik Sinner: “Fritz ha giocato meglio, ma potevo vincere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una sconfitta amara per Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. L’altoatesino è stato sconfitto dall’americano Taylor Fritz (6-4 6-3) che, dopo aver battuto nel turno precedente Matteo Berrettini, si è tolto la soddisfazione di battere anche il n.2 d’Italia. Una prestazione poco brillante dell’azzurro che ha dovuto fare i conti con tanti problemi al servizio e poca lucidità negli scambi da fondo quando sarebbe stato necessario essere più concreto. Il riferimento è al primo set, quando Sinner si è trovato per ben due volte avanti nello score e dal 4-2 ha subito una serie di 8 giochi a zero, considerando il parziale successivo. “In campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene. ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una sconfitta amara pernegli ottavi di finale deldi. L’altoatesino è stato sconfitto dall’americano Taylor(6-4 6-3) che, dopo aver battuto nel turno precedente Matteo Berrettini, si è tolto la soddisfazione di battere anche il n.2 d’Italia. Una prestazione poco brillante dell’azzurro che ha dovuto fare i conti con tanti problemi al servizio e poca lucidità negli scambi da fondo quando sarebbe stato necessario essere più concreto. Il riferimento è al primo set, quandosi è trovato per ben due volte avanti nello score e dal 4-2 ha subito una serie di 8 giochi a zero, considerando il parziale successivo. “In campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene. ...

