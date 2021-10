Masters 1000 Indian Wells 2021: Grigor Dimitrov e Cameron Norrie conquistano la semifinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono Grigor Dimitrov e Cameron Norrie i primi semifinalisti del Masters 1000 di Indian Wells. Il bulgaro conquista la sua centesima vittoria in un 1000, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, che perde la grande occasione di ipotecare la qualificazione alle ATP Finals. Nella corsa per Torino, invece, si iscrive anche Norrie, che ha dominato il suo quarto di finale contro l’argentino Diego Schwartzman. Il britannico si qualifica per la prima volta per le semifinali di un Masters 1000 e lo fa in grande stile, superando per 6-0 6-2 uno Schwartzman totalmente in balia dell’avversario. Per Norrie è un successo pesante e che gli permette di sognare ancora Torino, ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sonoi primi semifinalisti deldi. Il bulgaro conquista la sua centesima vittoria in un, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, che perde la grande occasione di ipotecare la qualificazione alle ATP Finals. Nella corsa per Torino, invece, si iscrive anche, che ha dominato il suo quarto di finale contro l’argentino Diego Schwartzman. Il britannico si qualifica per la prima volta per le semifinali di une lo fa in grande stile, superando per 6-0 6-2 uno Schwartzman totalmente in balia dell’avversario. Perè un successo pesante e che gli permette di sognare ancora Torino, ...

