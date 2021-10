Masters 1000 Indian Wells 2021: Dimitrov elimina Medvedev, avanzano Zverev e Tsitsipas. Fuori Sinner (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si sono delineati i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il torneo americano ha perso la sua prima testa di serie, visto che Daniil Medvedev è stato sconfitto da uno strepitoso Grigor Dimitrov in rimonta per 4-6 6-4 6-3. Il bulgaro ha giocato davvero benissimo contro il campione US Open ed ora se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, che ha superato nettamente il russo Aslan Karatsev per 6-1 6-3. Una vittoria pesantissima quella di Hurkacz in chiave ATP Finals, visto che i due principali rivali sono usciti di scena. Il norvegese Casper Ruud si è arreso all’argentino Diego Schwartzman con un doppio 6-3 e, purtroppo, anche Jannik Sinner ha visto fermare la sua corsa troppo presto. Dopo Matteo Berrettini, Taylor Fritz ha eliminato anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si sono delineati i quarti di finale deldi. Il torneo americano ha perso la sua prima testa di serie, visto che Daniilè stato sconfitto da uno strepitoso Grigorin rimonta per 4-6 6-4 6-3. Il bulgaro ha giocato davvero benissimo contro il campione US Open ed ora se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, che ha superato nettamente il russo Aslan Karatsev per 6-1 6-3. Una vittoria pesantissima quella di Hurkacz in chiave ATP Finals, visto che i due principali rivali sono usciti di scena. Il norvegese Casper Ruud si è arreso all’argentino Diego Schwartzman con un doppio 6-3 e, purtroppo, anche Jannikha visto fermare la sua corsa troppo presto. Dopo Matteo Berrettini, Taylor Fritz hato anche ...

