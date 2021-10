Massimo Galli, da superstar della tv pandemica a Concorsopoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di cosa vi stupite? Sono piccole sviste, frasi dette a metà, occasioni rubate ad un parlato più complesso, in fondo si tratta di suggerire qualche nome che ha già un rapporto di consuetudine col Barone o col Baroncino: sempre in Italia siamo. Galli la superstar della tivvù pandemica è caduto, pare, su una buccia di banana, come in un film di Germi, il moralista, per bene che vada, ha la rogna, ma si tratta sempre di peccati veniali, in un paese dove si fa a gara a chi è più etico. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di cosa vi stupite? Sono piccole sviste, frasi dette a metà, occasioni rubate ad un parlato più complesso, in fondo si tratta di suggerire qualche nome che ha già un rapporto di consuetudine col Barone o col Baroncino: sempre in Italia siamo.lativvùè caduto, pare, su una buccia di banana, come in un film di Germi, il moralista, per bene che vada, ha la rogna, ma si tratta sempre di peccati veniali, in un paese dove si fa a gara a chi è più etico. Segui su affaritaliani.it

Advertising

VittorioSgarbi : #concorsopolimilanese Il “sessantottino” Massimo Galli («sono sempre stato di sinistra») intercettato con il candid… - VulcanoStatale : Sono 17 i docenti della Statale indagati, con l'infettivologo Massimo Galli, in merito a 13 concorsi truccati per l… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Massimo Galli avrebbe favorito Agostino Riva anche all'orale del concorso pubblico per professore associato: durante l… - salvotomasi69 : RT @GeMa7799: Al telefono e pure con il prof di fianco: l'esame del pupillo di Massimo Galli? Virologo indagato, vergogna completa...Non so… - manu_etoile : RT @GeMa7799: Al telefono e pure con il prof di fianco: l'esame del pupillo di Massimo Galli? Virologo indagato, vergogna completa...Non so… -