Martina Riva, assessore sport Milano: “È tempo di accelerare sul nuovo stadio di Inter e Milan” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Martina Riva, assessore allo sport per il Comune di Milano, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan Passate le elezioni comunali con la riconferma a sindaco di Beppe Sala, a Milano è tornato d’attualità il tema nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire al posto dell’attuale San Siro. Sull’argomento è Intervenuta il neo assessore al Turismo, sport e Giovani di Milano, Martina Riva, in alcune dichiarazioni sul tema rilasciate a Il Giornale. Queste le sue parole. “Ora bisogna ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)alloper il Comune di, ha parlato deldiPassate le elezioni comunali con la riconferma a sindaco di Beppe Sala, aè tornato d’attualità il temachevogliono costruire al posto dell’attuale San Siro. Sull’argomento èvenuta il neoal Turismo,e Giovani di, in alcune dichiarazioni sul tema rilasciate a Il Giornale. Queste le sue parole. “Ora bisogna ...

FMCROfficial : L'assessore allo Sport di Milano Martina Riva sul nuovo stadio: 'Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano L’assessore allo Sport di Milano: «Accelerare su San Siro»: In una lunga intervista rilasciata… - Pierangelo66 : RT @StefanoBianco: Congratulazioni a Martina Riva (sport) ed Emmanuel Conte (bilancio) per i nuovi incarichi nella giunta del Comune di Mil… - RobRe62 : RT @StefanoBianco: Congratulazioni a Martina Riva (sport) ed Emmanuel Conte (bilancio) per i nuovi incarichi nella giunta del Comune di Mil… - StefanoBianco : Congratulazioni a Martina Riva (sport) ed Emmanuel Conte (bilancio) per i nuovi incarichi nella giunta del Comune d… -