Marta Marzotto e l’amore segreto con Lucio Magri | “Tradì mio marito Umberto per dieci anni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021), nataVacondio è stata una modella e stilista, regina dei salotti italiani dagliSettanta. Icona di stile, perfettamente riconoscibile con i suoi caftani colorati, i colbacchi di pelo viola e di tinte vivaci, i ventagli, gli scialli di velluto e i tanti gioielli preziosi. Simbolo di libertà e cultura ma anche nonna di Beatrice Borromeo. Le origini disono molto umili, figlia di un casellante delle ferrovie e di una mondina. Comincia a lavorare da giovanissima, prima anche lei come mondina, poi come apprendista sarta e in seguito come modella presso la sartoria delle sorelle Aguzzi, di Milano. Fu la carriera nella moda a cambiare la sua vita. A soli 15, infatti,lavorava anche 11 ore al giorno come modella. Negli ...