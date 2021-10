Marcello Lippi boccia la proposta del Mondiale ogni 2 anni: “come può essere seria una discussione di questo tipo?” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marcello Lippi è entrato nella storia della Nazionale italiana con la vittoria del Mondiale 2006, l’ex Ct continua a seguire con grande interesse il mondo del calcio. Le ultime settimane sono state di polemica a causa dei tanti impegni ravvicinati, tra infortuni e Covid le squadre dovranno fare i conti con qualche defezione di troppo. Si è parlato anche di disputare i Mondiali ogni due anni. Sull’argomento ha deciso di intervenire proprio Marcello Lippi, intervistato dal Corriere dello Sport. “Le soste per le Nazionali influenzano molto i vari campionati, soprattutto per chi ha diversi sudamericani in squadra. La colpa credo che sia delle confederazioni che non hanno voluto cambiare la formula delle loro qualificazioni”. “I sudamericani giocano il giovedì sera, che ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021)è entrato nella storia della Nazionale italiana con la vittoria del2006, l’ex Ct continua a seguire con grande interesse il mondo del calcio. Le ultime settimane sono state di polemica a causa dei tanti impegni ravvicinati, tra infortuni e Covid le squadre dovranno fare i conti con qualche defezione di troppo. Si è parlato anche di disputare i Mondialidue. Sull’argomento ha deciso di intervenire proprio, intervistato dal Corriere dello Sport. “Le soste per le Nazionali influenzano molto i vari campionati, soprattutto per chi ha diversi sudamericani in squadra. La colpa credo che sia delle confederazioni che non hanno voluto cambiare la formula delle loro qualificazioni”. “I sudamericani giocano il giovedì sera, che ...

