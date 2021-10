Mara Venier il nuovo taglio di capelli e la foto da bambina: è identica al nipotino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mara Venier adora i suoi lunghi capelli biondi ma ogni tanto un taglio dal parrucchiere è necessario. Si raccomanda però che il suo fidato hair stylist tagli solo un po’ la sua chioma. C’è anche il colore da fare e dopo un po’ Mara Venier mostra il risultato, soddisfatta ma si lamenta che lui l’ha “rapata”. Non è vero, i capelli sono più corti ma sempre lunghi. Il colore è luminoso e lei è pronta per la sua serata a casa e per la prossima puntata di Domenica In. Non le importa niente degli haters che continuano a dirle che deve tagliare i capelli, che deve portarli corti perché più adatti alla sua età, considerazioni davvero assurde. Da quando usa Instagram la Venier adora mostrare con molta semplicità e qualche filtro eccessivo un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021)adora i suoi lunghibiondi ma ogni tanto undal parrucchiere è necessario. Si raccomanda però che il suo fidato hair stylist tagli solo un po’ la sua chioma. C’è anche il colore da fare e dopo un po’mostra il risultato, soddisfatta ma si lamenta che lui l’ha “rapata”. Non è vero, isono più corti ma sempre lunghi. Il colore è luminoso e lei è pronta per la sua serata a casa e per la prossima puntata di Domenica In. Non le importa niente degli haters che continuano a dirle che deve tagliare i, che deve portarli corti perché più adatti alla sua età, considerazioni davvero assurde. Da quando usa Instagram laadora mostrare con molta semplicità e qualche filtro eccessivo un ...

Advertising

LuigiRiserbato : @mara_venier A tal fine mi permetto di scriverTi il mio nr di cell 330 995888 . Ti salutiamo con stima ed affetto da tuoi grandi ammiratori - LuigiRiserbato : @mara_venier Buongiorno Mara Ti scrivo per chiederti una cortesia . Il prossimo 14 novembre ns figlia Emiliana ,aff… - DrApocalypse : Mara Venier bambina all'età di 5 anni, la foto social è virale - thelastgreatmc : io non lo so perché ma sono 10 minuti che rido da sola alle lacrime per l'espressione del gatto stile mara venier '… - AlessandroFolio : @valy_s @myrtamerlino Se non ti vaccini muori e fai morire. Lo diceva il famoso epidemiologo di fama mondiale Mario… -