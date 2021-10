“Manifesto”, tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Loredana Bertè (Di giovedì 14 ottobre 2021) tutto pronto per l’uscita del nuovo album di Loredana Bertè. La cantautrice italiana ha annunciato ai suoi fan il titolo, la data di rilascio e altri dettagli sul disco, precisando che a collaborare al progetto sono stati anche Nitro, Fedez e J-Ax. Manifesto, questo il nome, sarà disponibile a partire dal 5 novembre e includerà anche Figlia Di… la super hit che ha anticipato l’uscita dell’album. Vi raccomandiamo... Vasco Rossi, in arrivo il nuovo album "Siamo Qui" “Abbiamo fatto un album che è una bomba“, ha dichiarato Loredana sui social, svelando anche la copertina del progetto, dove si vede la cantante ammiccare e mostrare il medio a ... Leggi su diredonna (Di giovedì 14 ottobre 2021)pronto per l’uscita deldi. La cantautrice italiana ha annunciato ai suoi fan il titolo, la data di rilascio e altri dettagli sul disco, precisando che a collaborare al progetto sono stati anche Nitro, Fedez e J-Ax., questo il nome, sarà disponibile a partire dal 5 novembre e includerà anche Figlia Di… la super hit che ha anticipato l’uscita dell’. Vi raccomandiamo... Vasco Rossi, in arrivo il"Siamo Qui" “Abbiamo fatto unche è una bomba“, ha dichiaratosui social, svelando anche la copertina del progetto, dove si vede la cantante ammiccare e mostrare il medio a ...

