Manifestazioni no Green Pass, il piano per evitare disordini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per il G20 del 30 e 31 ottobre si schiererà anche l’esercito, ma prima ci sono da gestire le manifestazioni di venerdì e sabato. A far temere sono soprattutto le possibili proteste nel giorno dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Dopo quanto successo con l’assalto alla Cgil il centro di Roma dovrebbe essere chiuso. Secondo il Corriere della Sera potrebbero anche essere vietate. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per il G20 del 30 e 31 ottobre si schiererà anche l’esercito, ma prima ci sono da gestire le manifestazioni di venerdì e sabato. A far temere sono soprattutto le possibili proteste nel giorno dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Dopo quanto successo con l’assalto alla Cgil il centro di Roma dovrebbe essere chiuso. Secondo il Corriere della Sera potrebbero anche essere vietate.

Advertising

La7tv : #nonelarena Massimo #Giletti contro Marco Liccione, tra i partecipanti alla manifestazione di sabato scorso: 'Per l… - Corriere : Le manifestazioni contro il #GreenpassObbligatorio previste per domani potrebbero essere vietate, in ogni caso non… - Affaritaliani : Green Pass, Governo verso la limitazione delle manifestazioni - Ettore572 : RT @romatoday: A Roma basta proteste in centro, Prefettura sposta manifestazione dei No Green Pass - MaurizioTrasat1 : Draghi non arretra! Tutte le manifestazioni programmate sono orientate alla criminalizzazione di FDI; anche quelle… -