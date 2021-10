Manifestazioni no green pass, divieti e militari in strada: il piano di prevenzione (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista delle Manifestazioni previste il 15 ottobre, l’indicazione data è quella di tenere i cortei lontani dai luoghi a rischio. Durante la riunione al ministero dell’Interno l’analisi dei fatti di sabato: gli errori e le sottovalutazioni Leggi su corriere (Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista dellepreviste il 15 ottobre, l’indicazione data è quella di tenere i cortei lontani dai luoghi a rischio. Durante la riunione al ministero dell’Interno l’analisi dei fatti di sabato: gli errori e le sottovalutazioni

