Manchester City | Sterling | “Sono pronto per una nuova avventura”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Se dovesse presentarsi l’occasione sareiper una, mi piacerebbe imparare unalingua, mi piacciono il francese e lo spagnolo. Ho sempre pensato che un giorno sarebbe stato bello provare un’esperienza all’estero,curioso di capire come affronterei un’del genere”. In un’intervista al Business of Sport US Summit l’attaccante del, Raheem, ha ammesso di poter pensare al termine di questa stagione a un trasferimento per giocare in un campionato fuori dall’Inghilterra. SportFace.

Tegola per il Burnley a pochi giorni dal match contro il Manchester City in Premier League alla ripresa del campionato inglese dopo la sosta per le nazionali. Il capitano del club, Ben Mee, è risultato positivo al coronavirus e non potrà scendere in campo. Invece, ci saranno i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer, che attualmente occupano il 4° posto nella classifica del campionato, con 14 punti, a pari merito con i rivali del Manchester City.