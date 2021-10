Manchester City, frattura al piede destro per Ferran Torres: le ultime (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Marca, è peggiore del previsto il verdetto sull’infortunio riportato da Ferran Torres in Italia-Spagna di Nations League. I colleghi iberici, infatti, affermano che il talentuoso esterno ha riportato una frattura al piede destro. Tegola per Pep Guardiola, che non lo avrà a disposizione per i prossimi impegni del suo Manchester City, ma anche per Luis Enrique: sembrerebbe che il giocatore sia destinato a saltare pure le gare di qualificazione ai Mondiali previste a novembre. Foto: Instagram Ferran Torres L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Marca, è peggiore del previsto il verdetto sull’infortunio riportato dain Italia-Spagna di Nations League. I colleghi iberici, infatti, affermano che il talentuoso esterno ha riportato unaal. Tegola per Pep Guardiola, che non lo avrà a disposizione per i prossimi impegni del suo, ma anche per Luis Enrique: sembrerebbe che il giocatore sia destinato a saltare pure le gare di qualificazione ai Mondiali previste a novembre. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

