Manchester City-Burnley | pronostic e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilmirerà a tornare immediatamente alla vittoria in Premier League quando affronterà ilall’Etihad sabato 16 ottobre. I campioni in carica hanno giocato un vibrante 2-2 con il Liverpool l’ultima volta, mentre la squadra di Sean Dyche ha potuto prendere solo un punto dallo scontro con il Norwich. Il calcio di inizio diè previsto alle 16. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Liverpool vs. Manè molto raramente un orologio noioso per i neutrali, e un uomo in particolare ha rubato la scena ai giganti del Merseyside, ma la squadra di Pep Guardiola avrebbe ...