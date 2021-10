Mamma e figlia scoprono di avere il cancro a poche settimane l’una dall’altra: la loro reazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Margaret e la figlia Maria hanno ricevuto due diagnosi ravvicinate di tumore ma anzichè abbattersi hanno rafforzato il loro legame. Il loro incredibile racconto Da un giorno con l’altro le vite di Margaret Wallace, 55 anni e della figlia Maria O’Neill, 28 anni di Coatbridge nel north Lankarshire, sono state letteralmente stravolte. Infatti a poche L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Margaret e laMaria hanno ricevuto due diagnosi ravvicinate di tumore ma anzichè abbattersi hanno rafforzato illegame. Ilincredibile racconto Da un giorno con l’altro le vite di Margaret Wallace, 55 anni e dellaMaria O’Neill, 28 anni di Coatbridge nel north Lankarshire, sono state letteralmente stravolte. Infatti aL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fuscomarina : 17 anni La figlia di #AmbraAngiolini difende con forza la mamma. E le do una grande dignità e grande rispetto. Quel… - AlessandroRosc7 : @padremarcosj ...non ha una eteroplasia maligna e continuerà a vivere con sua Figlia in procinto, fra venti giorni,… - ManuelR17821627 : @mamma_figlia Sborro - sadkikihours : RT @Maria20Angela: Io da mamma sarei felice d'avere una figlia così,bravissima ???? #ambra #Allegri - ilenia71148501 : @tranviadeseo Uhh mamma incontro tra fariba e sua figlia quanti ricordi io la morta -