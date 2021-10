Maltempo oggi: Palermo allagata. Frane e strade come fiumi, le previsioni meteo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Maltempo tiene sotto scacco Palermo . La pioggia cade ininterrottamente da ieri pomeriggio e continua a flagellare anche oggi il capoluogo siciliano. strade, cantine, negozi allagati, traffico in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Iltiene sotto scacco. La pia cade ininterrottamente da ieri pomeriggio e continua a flagellare ancheil capoluogo siciliano., cantine, negozi allagati, traffico in ...

emergenzavvf : Allagamenti diffusi, coperture divelte e alberi pericolanti, sono i danni causati nel pomeriggio di #oggi dalle for… - ComuneBagheria : Maltempo: oggi villa San Cataldo resta chiusa. - FL1VK3R : @95yrclif per il maltempo che è iniziato adesso e in teoria dovrebbe continuare per tutto il giorno e dato che vado… - kt6jwoo : indovinate chi non va a scuola per il maltempo dopo che ha studiato un sacco di cose (pagando pure lezioni per ripe… - messina_oggi : Maltempo e allagamenti a Palermo, frana a Partanna MondelloPALERMO (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo nella Sicil… -