Maldini | «Mondiale ogni due anni progetto sbagliato»

Paolo Maldini si schiera contro il progetto della Fifa di un Mondiale da disputarsi ogni due anni. "Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all'evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria. Mi auguro, da uomo di sport, che FIFA voglia abbandonare questo

Pallone d'Oro ad un italiano? ...a pensare che solo un Mondiale ha potuto portare il pallone d'oro ad un italiano; Fabio Cannavaro 2006. Come dicevo, tanti italiani avrebbero meritato tale premio; Da Gaetano Scirea, a Paolo Maldini, ...

