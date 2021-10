Macron in campo per beneficienza, 'sport sia al centro' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Poco prima di indossare maglia e scarpini per partecipare nel pomeriggio ad un match di beneficienza, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi un "enorme colpo d'acceleratore" per "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Poco prima di indossare maglia e scarpini per partecipare nel pomeriggio ad un match di, il presidente francese, Emmanuel, ha annunciato oggi un "enorme colpo d'acceleratore" per "...

Ultime Notizie dalla rete : Macron campo Macron in campo per beneficienza, 'sport sia al centro' Benché non ancora candidato ad una riconferma, Macron sta moltiplicando in questi ultimi giorni gli ... Alle 17:15 è poi entrato in campo per un match di beneficienza organizzato a Poissy. Il leader ...

La Difesa europea sarà ancora franco - tedesca? ...quest'ultimo ha pubblicato un commento sul futuro della collaborazione franco - tedesca nel campo ... Morcos ricorda la visita a Parigi, per incontrare Emmanuel Macron, dei due candidati alla cancelleria ...

Macron goleador nella partita con Desailly e Wenger Il presidente francese Emmanuel Macron ha segnato un gol su rigore durante una partita di beneficienza. Il presidente francese, che giocava a centrocampo e portava il numero 3 sulla schiena, ha ricevu ...

