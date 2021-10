M5S, Grillo frena la fronda (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non sarà a Roma, tranne cambi di programma in corsa. Che con Beppe Grillo non sono mai da escludere. Il garante e padre del M5S non dovrebbe scendere nella Capitale né questa né la settimana prossima: lo ha assicurato lui stesso a chi lo ha sentito in queste ore, dopo che con forza erano girate voci di un suo arrivo imminente per incontrare i parlamentari 5 Stelle. Grillo resta a Genova, ma da lì non perde di vista le acque agitate del Movimento. Compresi i malumori degli eletti per quello che in molti, nelle chat interne, etichettano come un ‘appiattimento sul Pd’. Per il fondatore del M5S l’asse con i dem “non è in discussione”, così come il sostegno al governo Draghi. L’alleanza col Pd “va preservata”, ha ribadito a chi gli è più vicino – riporta l’Adnkronos – pur riconoscendo che il Movimento, ora più che mai, ha bisogno di uno scatto di reni, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non sarà a Roma, tranne cambi di programma in corsa. Che con Beppenon sono mai da escludere. Il garante e padre del M5S non dovrebbe scendere nella Capitale né questa né la settimana prossima: lo ha assicurato lui stesso a chi lo ha sentito in queste ore, dopo che con forza erano girate voci di un suo arrivo imminente per incontrare i parlamentari 5 Stelle.resta a Genova, ma da lì non perde di vista le acque agitate del Movimento. Compresi i malumori degli eletti per quello che in molti, nelle chat interne, etichettano come un ‘appiattimento sul Pd’. Per il fondatore del M5S l’asse con i dem “non è in discussione”, così come il sostegno al governo Draghi. L’alleanza col Pd “va preservata”, ha ribadito a chi gli è più vicino – riporta l’Adnkronos – pur riconoscendo che il Movimento, ora più che mai, ha bisogno di uno scatto di reni, di ...

borghi_claudio : Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green… - Maurizio_Noc : @giusnico19511 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT Bo, non sono chiaro io. Sono da anni ormai iscritto e votante #M5S,pr… - infoitinterno : M5S: Grillo frena fronda, non verrà a Roma, asse con Pd non in discussione - anodo59 : RT @gabelmanu: L’obiettivo è chiarissimo, ovvero il ritorno alla politica. E lo strumento potrebbe essere un nuovo partito...in attesa che… - Melaion : Non voto più #M5S. Voto #Podemos. I 5stelle si sono adeguati all'andazzo politico e #Grillo è sotto ricatto giudizi… -

