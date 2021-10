Luna Piena Ottobre 2021, quando e come vedere il primo plenilunio di autunno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra pochi giorni dobbiamo solo volgere lo sguardo al cielo e goderci lo spettacolo della natura, quello che ogni volta silenziosamente ci lascia senza parole. Sì, perché nel mese di Ottobre è in arrivo la prima Luna Piena di autunno, quella meglio conosciuta come Luna Piena del Cacciatore. Ma quando sarà visibile? E qual è il momento più adatto? Luna Piena del Cacciatore: quando e come vederla a Ottobre 2021? La data da segnare sul calendario per godersi lo spettacolo è molto vicina. Il 20 Ottobre, infatti, sarà visibile la Luna Piena del Cacciatore, che raggiungerà tutto il suo splendore in un orario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra pochi giorni dobbiamo solo volgere lo sguardo al cielo e goderci lo spettacolo della natura, quello che ogni volta silenziosamente ci lascia senza parole. Sì, perché nel mese diè in arrivo la primadi, quella meglio conosciutadel Cacciatore. Masarà visibile? E qual è il momento più adatto?del Cacciatore:vederla a? La data da segnare sul calendario per godersi lo spettacolo è molto vicina. Il 20, infatti, sarà visibile ladel Cacciatore, che raggiungerà tutto il suo splendore in un orario ...

Advertising

Alice70A : RT @rebeka4711: #CulturaGreca a #SalaLettura “Lo senti il nostro treno? Neanche stanotte luna piena. Ne manca una parte. Il tuo bacio.… - CorriereCitta : Luna Piena Ottobre 2021, quando e come vedere il primo plenilunio di autunno #lunapienadelcacciatore #lunapiena - Rita08800498 : RT @rebeka4711: #CulturaGreca a #SalaLettura “Lo senti il nostro treno? Neanche stanotte luna piena. Ne manca una parte. Il tuo bacio.… - Alice70A : RT @Versi_del_Tempo: Cosi parlo di te e di me Perche ti amo e nel amore so # entrare come la luna piena Ti conoscono le onde come accare… - semprelibri : RT @rebeka4711: #CulturaGreca a #SalaLettura “Lo senti il nostro treno? Neanche stanotte luna piena. Ne manca una parte. Il tuo bacio.… -