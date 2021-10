L’ultimo volo di Alitalia parte in ritardo. Il marchio tornerà presto: assegnato ad Ita che domani inizierà da Bari Alla nuova compagnia anche i domìni internet (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cagliari-Roma con arrivo previsto alle 23,10. Ma partenza con un quarto d’ora di ritardo -immagine tratta dal sito dell’aeroporto di Cagliari) per L’ultimo volo dell’Alitalia, si chiude una storia di 74 anni. Oggi è una giornata di grande commozione. domani inizierà Ita, la nuova compagnia aerea ridimensionata. Primo dei 131 voli in programma, Milano Linate-Bari. Ita che parte senza marchio Alitalia ma sarà questione di poco, forse pochissimo tempo perché il marchio ed i domìni internet Alitalia sono stati, in serata, assegnati ad Ita per novanta milioni di euro. L'articolo L’ultimo ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cagliari-Roma con arrivo previsto alle 23,10. Manza con un quarto d’ora di-immagine tratta dal sito dell’aeroporto di Cagliari) perdell’, si chiude una storia di 74 anni. Oggi è una giornata di grande commozione.Ita, laaerea ridimensionata. Primo dei 131 voli in programma, Milano Linate-. Ita chesenzama sarà questione di poco, forse pochissimo tempo perché iled isono stati, in serata, assegnati ad Ita per novanta milioni di euro. L'articolo...

