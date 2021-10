L’Ue a Teheran | gli Usa nel Golfo e Israele a Washington Preparativi al Jcpoa

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il diplomatico spagnolo Enrique Moras, direttore politico dell’Eeas, il servizio di politica estera dell’Unione europea, è in viaggio a. L’obiettivo dichiarato è quello di riprendere le negoziazioni sul, l’accordo nucleare con l’Iran. Il dialogo è in corso a Vienna e Moras ne è il coordinatore perchésta svolgendo il ruolo di staffetta diplomatica tra iraniani e statunitensi. L’obiettivo di questi talks è creare i presupposti per far sì che gli Stati Uniti rientrino nell’intesa – che hanno strutturato nel 2015 con l’amministrazione Obama e da cui nel 2018 sono usciti unilateralmente per volontà della presidenza Trump. Contemporaneamente, l’Iran dovrebbe cessare le violazioni controllate che ha avviato dopo il ritiro americano dal deal, e contemporaneamente essere più trasparente sul programma. Da quando Joe Biden è ...