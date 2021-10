Luciano Moggi si racconta: “Dopo Calciopoli ho pensato anche al suicidio” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luciano Moggi è uno dei protagonisti del documentario “Il lato oscuro dello sport“, prodotto da Netflix. L’ex dirigente si è raccontato, soffermandosi in particolare sullo scnadalo di Calciopoli, il momento più difficile della sua vita. “Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento ho pensato a tante cose, anche al suicidio – ha rivelato Moggi -. Se nessuna partita è stata alterata, se tutti gli arbitri sono stati assolti, qual era il danno arrecato al calcio? È come se fossi stato in cima a un albero e tutti fossero pronti da sotto a sparare”. “I primi dieci giorni sono stati tremendi. Televisioni, radio e giornali ripetevano costantemente ‘scandalo nel calcio, eccetera’, ma io non mi sono mai approfittato di niente e di nessuno. ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)è uno dei protagonisti del documentario “Il lato oscuro dello sport“, prodotto da Netflix. L’ex dirigente si èto, soffermandosi in particolare sullo scnadalo di, il momento più difficile della sua vita. “Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento hoa tante cose,al– ha rivelato-. Se nessuna partita è stata alterata, se tutti gli arbitri sono stati assolti, qual era il danno arrecato al calcio? È come se fossi stato in cima a un albero e tutti fossero pronti da sotto a sparare”. “I primi dieci giorni sono stati tremendi. Televisioni, radio e giornali ripetevano costantemente ‘scandalo nel calcio, eccetera’, ma io non mi sono mai approfittato di niente e di nessuno. ...

Advertising

capuanogio : Luciano #Moggi in un documentario Netflix su #Calciopoli: 'Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in que… - sportface2016 : Luciano #Moggi si racconta: 'Dopo #Calciopoli ho pensato anche al suicidio, avevo vergogna' - Chicca141002 : RT @capuanogio: Luciano #Moggi in un documentario Netflix su #Calciopoli: 'Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel moment… - SilviaPrato1 : RT @capuanogio: Luciano #Moggi in un documentario Netflix su #Calciopoli: 'Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel moment… - ilnonnosimpson : RT @capuanogio: Luciano #Moggi in un documentario Netflix su #Calciopoli: 'Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel moment… -