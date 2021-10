Luce dei tuoi occhi anticipazioni penultima puntata: tanti sospetti e tante ipotesi, chi è Alice? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luca è stato accusato di omicidio ma tutto il pubblico che sta seguendo questa fiction pensa che il giovane non abbia nulla a che fare con quanto successo. Sarà vero? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il prossimo mercoledì su Canale 5. Emma ed Enrico capiranno che cosa è successo davvero, la Conti scoprirà se esiste la ragazza che lei crede possa essere sua figlia…Le ipotesi che il pubblico ha fatto sulla vera identità della figlia di Emma sono tante, c’è persino chi inizia a credere che in realtà Alice sia davvero morta e che non ci sarà niente da scoprire…In ogni caso, dovremmo attendere ancora. Come hanno rivelato Anna Valle e Giuseppe Zeno, solo nell’ultima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luca è stato accusato di omicidio ma tutto il pubblico che sta seguendo questa fiction pensa che il giovane non abbia nulla a che fare con quanto successo. Sarà vero? Lo scopriamo con leper la quinta edideiin onda il prossimo mercoledì su Canale 5. Emma ed Enrico capiranno che cosa è successo davvero, la Conti scoprirà se esiste la ragazza che lei crede possa essere sua figlia…Leche il pubblico ha fatto sulla vera identità della figlia di Emma sono, c’è persino chi inizia a credere che in realtàsia davvero morta e che non ci sarà niente da scoprire…In ogni caso, dovremmo attendere ancora. Come hanno rivelato Anna Valle e Giuseppe Zeno, solo nell’ultima ...

Advertising

ZZiliani : Come avevo scritto un mese fa, e come conferma alla luce dei nuovi numeri Lorenzo Vendemiale sul #Fatto di oggi, la… - SalaLettura : RT @GerberArancio: #CulturaGreca a #SalaLettura “Passante,io fui sacerdotessa di Demetra, poi dei Cabiri,poi di Cibele e fui la guida di m… - CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021: Luce dei tuoi occhi, Honolulu, Zona Bianca, Chi l’ha visto?, dati Auditel e s… - mauriziogabrie4 : Ave Regina dei Cieli. Ave Signora degli Angeli Porta e radice di Salvezza rechi nel mondo la luce godi Vergine Glor… - SorryNs : RT @Animal_Genocide: Dopo la morte dei cuccioli le lacrime di tristezza si trasformano in gioia. Per la piccola Chihuahua Rose, dare alla l… -