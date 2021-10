Love is in the air, trama 14 ottobre: il piano di Deniz e Selin (Di giovedì 14 ottobre 2021) Deniz e Selin movimenteranno l'episodio di Love is in the air di oggi, giovedì 14 ottobre. I due, infatti, stando alla trama della soap opera turca, decideranno di agire affinché Eda e Serkan non si riavvicinino. Questi ultimi, infatti, hanno trascorso una serata insieme in barca per opera di Melo che ha rinchiuso Selin in ufficio in modo tale che Eda e Serkan rimanessero insieme in occasione di San Valentino. La Yildiz, approfittando del momento di grande vicinanza con il suo amato, gli ha parlato dei loro ricordi e insieme hanno ricordato i versi di una poesia che entrambi amavano e che avevano imparato a memoria. Tuttavia, Serkan non è riuscito a ricordare in quali circostanze hanno trovato quella lirica, ma la serata trascorsa con Eda gli è servita per ritrovarsi a pensare a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021)movimenteranno l'episodio diis in the air di oggi, giovedì 14. I due, infatti, stando alladella soap opera turca, decideranno di agire affinché Eda e Serkan non si riavvicinino. Questi ultimi, infatti, hanno trascorso una serata insieme in barca per opera di Melo che ha rinchiusoin ufficio in modo tale che Eda e Serkan rimanessero insieme in occasione di San Valentino. La Yildiz, approfittando del momento di grande vicinanza con il suo amato, gli ha parlato dei loro ricordi e insieme hanno ricordato i versi di una poesia che entrambi amavano e che avevano imparato a memoria. Tuttavia, Serkan non è riuscito a ricordare in quali circostanze hanno trovato quella lirica, ma la serata trascorsa con Eda gli è servita per ritrovarsi a pensare a ...

