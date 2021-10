Love is in the Air, anticipazioni oggi 14 ottobre: Eda e Deniz si sposano! (Di giovedì 14 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 14 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Deniz ha stretto un’alleanza con Selin ed annuncia il matrimonio con Eda. Intanto la pr ha un piano per evitare che la Yildiz e il Bolat possano frequentarsi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021)della puntata di giovedì 14diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràa Serkan ed Eda?ha stretto un’alleanza con Selin ed annuncia il matrimonio con Eda. Intanto la pr ha un piano per evitare che la Yildiz e il Bolat possano frequentarsi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - albajc_ : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… - bursin_hello : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #loveisintheair #anticipazioni La #trama di #oggi, #14ottobre - handemiyii : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… -