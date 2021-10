Love is in the air anticipazioni 15 ottobre 2021, Eda cerca di risvegliare i ricordi di Serkan (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella puntata di Love is in the air, che andrà in onda su Canale 5, venerdì 15 ottobre 2021 vediamo che Eda e Serkan restano finalmente da soli nel corso della serata organizzata per Piril. La giovane paesaggista cerca con tutte le sue forze di far riaffiorare nella mente del suo amato, i ricordi della loro storia d’amore e di quanto erano felici e innamorati l’uno dell’altra. Purtroppo però sembra, che ogni tentativo, sia un buco nell’acqua e il Bolat ricorda ben poco del suo passato. Non perdetevi i videoclip disponibili sul sito Mediaset Play, che riguardano i momenti salienti della soap opera turca. Caso Ambra Angiolini, il servizio di Striscia fa arrabbiare il web L'ex volto di Non è la Rai è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella puntata diis in the air, che andrà in onda su Canale 5, venerdì 15vediamo che Eda erestano finalmente da soli nel corso della serata organizzata per Piril. La giovane paesaggistacon tutte le sue forze di far riaffiorare nella mente del suo amato, idella loro storia d’amore e di quanto erano felici e innamorati l’uno dell’altra. Purtroppo però sembra, che ogni tentativo, sia un buco nell’acqua e il Bolat ricorda ben poco del suo passato. Non perdetevi i videoclip disponibili sul sito Mediaset Play, che riguardano i momenti salienti della soap opera turca. Caso Ambra Angiolini, il servizio di Striscia fa arrabbiare il web L'ex volto di Non è la Rai è ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - ScrobElena : RT @CClub1989: #canyamanmaniaofficial L'amore è letteralmente nell'aria con ??????????. Il nuovo profumo per lui e per lei è ordinabile al link… - ScrobElena : RT @Canyaman1989fa1: #Repost @canyamanmaniaofficial ··· L'amore è letteralmente nell'aria con ??????????. Il nuovo profumo per lui e per lei è… - Icus_0126 : RT @Canyaman1989fa1: #Repost @canyamanmaniaofficial ··· L'amore è letteralmente nell'aria con ??????????. Il nuovo profumo per lui e per lei è… - romildo74001429 : RT @Angelismynam3: Adoro sbocchinare sul balcone ???????? I love suck cock in the balcony ???????? -